Ecco la compilation di tutte le volte che è stato detto "Peaky Blinders" nella serie

Con il solito geniale piglio che caratterizza i ragazzi della promozione di casa Netflix Italia, le pagine ufficiali del servizio streaming si sono aggiornate con un nuovo video dedicato all'ottima Peaky Blinders di Steven Knight, questa volta con un video compilation che contiene ogni "Peaky Blinders" detto nel corso della serie.

"Mentre gli Shelby affrontano il crollo della borse del 1929, Tommy deve confrontarsi con delle nuove minacce verso il suo potere da parte dei membri più giovani della famiglia e dei rivali fascisti", recita la sinossi ufficiale della quinta stagione di Peaky Blinders, interamente disponibile su Netflix.

Nel cast dei nuovi episodio ritroviamo alcuni volti noti delle scorse stagioni come Helen McCrory, Paul Anderson e Sophie Rundle, mentre tra le new entry segnaliamo Brian Gleeson (Phantom Thread), Kate Dickie (The Witch), Cosmo Jarvis (Lady Macbeth), Emmett J. Scanlan (Guardiani della Galassia) e Neil Maskell (Kill List).



Dato il successo di critica e pubblico, Peaky Bliders è già stata rinnovata per una sesta stagione che stando al suo creatore, Steven Knight, introdurrà anche un personaggio storico davvero sorprendente che non lascerà delusi i fan della serie. Avete già visto la quinta stagione? Allora vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Peaky Blinders 5.



Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.