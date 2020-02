Completate le riprese ad Atlanta per Falcon & The Winter Soldier

Prevista per agosto 2020, Falcon & The Winter Soldier sarà la prima serie televisiva del Marvel Cinematic Universe ad arrivare sul servizio di streaming on demand Disney+, e a sette mesi dalla scadenza la produzione ha appena raggiunto una tappa molto importante.

Un account Instagram che segue da vicino la produzione in corso ad Atlanta riporta che The Falcon and The Winter Soldier sta concludendo le riprese in città. La produzione è stata girata con il titolo di lavorazione "Tag Team" presso i Pinewood Atlanta Studios, con i lavori che sono andati avanti da ottobre 2019.

Molto presto la troupe si sposterà per le location, e le riprese continueranno: come sappiamo era stato stabilito un piano di lavoro per filmare diverse scene a Puerto Rico, ma i disastri naturali che hanno colpito l'area hanno ritardato le riprese. Non è chiaro se la produzione utilizzerà ancora le location trovate dagli scout o se sia stata scelta un'altra sede.

La mini-serie, che racconterà la storia di Sam Wilson e Bucky Barnes dopo gli eventi di Avengers: Endgame e alle prese con l'eredità di Captain America, sarà il secondo capitolo della Fase 4 del MCU. Ad aprile vedremo infatti Black Widow, ed entro la fine del 2020 gli appuntamenti saranno altri due, uno al cinema e uno su Disney+, con Gli Eterni previsto per il 6 novembre e WandaVision in arrivo sul servizio di streaming on demand a dicembre.

Da lì, il MCU continuerà in alternanza fra Disney+ e sala cinematografica con Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (12 febbraio 2021), Loki (primavera 2021), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (7 maggio 2021), Spider-Man 3 (16 luglio 2021), What If? (estate 2021), Occhio di Falco (autunno 2021), Thor: Love and Thunder (5 novembre 2021) e Black Panther 2 (6 maggio 2022): quest'ultimo dovrebbe essere il primo capitolo della Fase 5, che sarà integrata da Ms. Marvel, Moon Knight, She-Hulk, Captain Marvel 2, Guardiani della Galassia 3, Ant-Man 3 e chissà cos'altro ancora.

Per altri approfondimenti guardate il teaser di Falcon & The Winter Soldier.