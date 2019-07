La Complete Edition di Game of Thrones arriverà anche in Italia

Vi avevamo già dato la notizia della Complete Edition di Game of Thrones, ma questa volta anche gli appassionati italiani potranno gioire grazie alla conferma dell'arrivo nel nostro Paese del cofanetto contenente tutte le otto stagioni della serie HBO.

Il prossimo 4 dicembre grazie a Warner Bros. Home Entertainment Italia tutti i fan della serie ispirata alla saga letteraria Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco dello scrittore britannico George R. R. Martin, potranno fare ritorno nelle immaginare terre di Westeros ed Essos grazie alla nuova edizione limitata in formato Blu-ray o DVD, con l'ottava stagione che sarà presente in formato 4k.

Analizziamo nel dettaglio Il Trono di Spade: La Collezione Completa e vediamo cosa troveremo al suo interno.

Partendo dalla confezione, possiamo subito notare come sia stata realizzata in legno. Sono inoltre presenti delle illustrazioni realizzate dal'artista Robert Ball e ognuna di esse riassume la storia di Game of Thrones. Infine è presente anche una spilla a forma di 'la mano del Re' che agisce come sigillo per poter chiudere la confezione.

Tra i contenuti all'interno dei dischi saranno presenti:

Game of Thrones: Reunion Special , uno speciale di novanta minuti diretto da Conan O'Brien in cui sono presenti gli attori dell'ottava stagione, ma anche interpreti storici come Sean Bean, Mark Addy e Jason Momoa.

, uno speciale di novanta minuti diretto da Conan O'Brien in cui sono presenti gli attori dell'ottava stagione, ma anche interpreti storici come Sean Bean, Mark Addy e Jason Momoa. Contenuti extra, che includono le scene eliminate, quelle estese, il dietro le quinte, commenti audio e il documentario Game of Thrones: The Last Watch, diretto da Jeanie Finlay.

La serie TV dopo tante polemiche e discussioni si è conclusa lo scorso 19 maggio, ma Game of Thrones sarà al Comic-Con di San Diego per un ultimo saluto tra il cast e il pubblico.