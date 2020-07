Il Complotto Contro l'America, Turturro duro: 'Il vero complotto è quello ordito da Trump'

Chi ha letto l'omonimo, meraviglioso libro di Philip Roth Il Complotto Contro l'America sa già cosa aspettarsi dalla nuova serie HBO che debutterà stasera in Italia su Sky Atlantic: lo show ci racconterà di un'America che, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, prese posizioni diametralmente opposte a quelle che conosciamo.

La storia vede infatti Charles Lindberg, aviatore con simpatie naziste, vincere le elezioni del 1940 battendo Franklin D. Roosevelt e portando di fatto gli Stati Uniti ad intraprendere strade molto simili a quelle percorse dalla Germania di Hitler, cambiando radicalmente il corso della Storia.

Un'ucronìa, quella partorita dalla geniale mente del premio Pulitzer Philip Roth, che secondo John Turturro deve farci riflettere sulla situazione politica attuale: "I protagonisti di Roth sono sempre ebrei ma le sue storie abbracciano ogni aspetto dell'esistenza umana. Lindbergh è l'opposto dei suoi eroi, per questo il personaggio del rabbino è così importante: riesce a navigare in una situazione complessa, a suo modo trama anche lui. Ma The Plot parla anche di integrazione, è ambientato nel 1940 ma dal 1882, dopo la grande immigrazione ebrea dall'Est europeo, soprattutto dall'Italia e dalla Polonia, le amministrazioni Usa hanno sempre avuto la tentazione di chiudere le porte. Poi ha prevalso la filosofia dell'accoglienza. Il vero complotto è quello ordito da Trump, che vorrebbe tornare al passato" ha dichiarato l'attore nel corso di un'intervista.

Alla scrittura de Il Complotto Contro l'America troviamo Davis Simon ed Ed Burns, già autori di The Wire: nel nostro approfondimento, intanto, potete trovare tutto ciò che c'è da sapere su Il Complotto Contro l'America.