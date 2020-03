Per il compositore di The Clone Wars 'non esiste lavoro più eccitante'

La settima e ultima stagione di Star Wars: The Clone Wars è in streaming su Disney+ e sta soddisfacendo i fan che speravano da anni in un ritorno della serie. Il compositore Kevin Kiner, entrato nel franchise nel 2008 e autore anche delle musiche di Star Wars Rebels, è molto felice di essere tornato dove il suo rapporto con Lucasfilm era iniziato.

Intervistato da Comicbook.com Kevin Kiner, la cui filmografia comprende tra l'altro anche Stuart Little, Titans e Star Trek: Enterprise, ha parlato del suo lavoro, di come è arrivato nel franchise Star Wars e delle sue fonti di ispirazione.

"Penso che George Lucas fosse un fan della musica che ho realizzato per CSI Miami. Ho lavorato a quello show per 10 anni, ma avevo anche alle spalle una serie di grandi progetti di fantascienza. E avevo fatto Superboy, che era anche nello stile di John Williams, molto tempo fa."

Il ritorno nel mondo di The Clone Wars, dopo la parentesi Rebels, per il compositore è "estremamente gratificante. Per prima cosa, per il fatto di riuscire a finire una storia che non è mai stata davvero finita, con Clone Wars. Erano passati cinque anni e molte cose erano cambiate. La tecnologia era cambiata. Penso che la settima stagione sia migliore di qualsiasi altra. Le storie sono fantastiche e anche la musica è cambiata un po'. Ho cercato di mantenerla moderna e fresca, anche con l'uso di alcuni sintetizzatori ed elementi elettronici."

La cosa di cui è più orgoglioso è proprio essere riuscito a mantenere negli anni questa freschezza. "Per la natura umana, è difficile per chiunque rimanere a fare un lavoro per così tanto tempo ed eccitarsi ogni mattina. Detto questo, non credo che ci sia alcun lavoro per cui sia più facile eccitarsi che svegliarsi la mattina e scrivere musica per Star Wars. È fantastico. E me lo ricordo costantemente."

Anche la settima stagione di Star Wars: The Clone Wars è influenzata da George Lucas. Se non l'hai ancora fatto, dai un'occhiata alla nuova clip di The Clone Wars.