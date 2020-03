I compositori di The Witcher rivelano la loro cover-tormentone preferita

Il brano Toss a Coin to Your Witcher, che ha accompagnato la prima stagione di The Witcher su Netflix, è subito diventato immensamente popolare. In poco tempo è diventato oggetto di una miriade di cover, remix e parodie, e sembra che la piattaforma streaming si sia attivata per pubblicare al più presto la colonna sonora.

I compositori di The Witcher hanno recentemente ammesso di essere molto divertiti da questo fenomeno, e di avere anche le loro versioni preferite del brano, tra quelle ideate dai fan.

Intervenuti al podcast di Netflix Behind the Scenes, Sonya Belousova e Giona Ostinelli hanno parlato al conduttore Brandon Jenkins della popolarità del loro brano.

"Guarda, è fantastico" ha detto Ostinelli. "È incredibile. È fantastico da vedere, perché vedendo ogni giorno quanto si divertono i fan con questa canzone, ci rendiamo conto che è esattamente l'idea che avevamo dietro. Abbiamo scritto questa canzone con così tanto divertimento, così tanta passione e speravamo che questo si notasse, e i fan se ne sono accorti, e creano nuove versioni ogni giorno, si stanno divertendo, stanno nascendo delle ottime cover ed è fantastico."

"È incredibile" ha aggiunto Belousova, "perché vanno dal super, super classico all'hard rock e al metal".

I due hanno continuato a parlare delle loro cover preferite di Toss a Coin to Your Witcher, che proponiamo in calce all'articolo.

L'affetto dei fan per The Witcher continua a manifestarsi anche in molti altri modi. Mentre è arrivato l'immancabile honest trailer di The Witcher, qualcuno ha provato a riassumere la prima stagione in venti secondi.