Compositrice di Capitan Marvel al lavoro sulla colonna sonora di Stargirl

Dopo aver annunciato ufficialmente l' aggiunta al cast di Stargirl di Hina Khan, la serie tv sull'eroina DC Comics recluta talenti anche dalla concorrenza Marvel.

Famosa per il suo lavoro sulla colonna sonora di Capitan Marvel, Pinar Tropak è pronta ad affrontare le sfide poste dalla prossima serie tv in lavorazione in casa Warner Bross Television.

La compositrice, in un'intervista per ComicBook, conferma la sua soddisfazione per il risultato ottenuto nel film Marvel, grazie alla diversità delle canzoni presenti nella colonna sonora, caratterizzata dai classici pezzi movimentati, che servono ad accompagnare le gesta di Carol Denvers.

Ma ciò di cui l'autrice va particolarmente fiera sono le canzoni più delicate, usate nelle scene di introspezione dei personaggi per accentuare ancora di più l'intensità del momento.

Non sappiamo ancora quale sarà il tono della serie sulla giovane supereroina Stargirl, nome d'arte di Courtney Whitmore personaggio ideato nel 1999 da Geoff Johns, e se verranno usati dei pezzi orchestrali tradizionali o se la colonna sonora sarà composta da canzoni in uno stile più moderno, nel frattempo andate a guardare la foto scattata sul set di Stargirl rilasciata da Brac Bassinger!

Cosa ne pensate della colonna sonora presente nei film Marvel e DC Comics? Fateci sapere il vostro parere con un commento alla notizia