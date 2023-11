Dove comprare biglietti di Sanremo 2024? Prezzi ed informazioni

Mentre sono spuntati i primi nomi dei possibili concorrenti in gara a Sanremo 2024, si avvicina ulteriormente il Festival di Sanremo 2024, che andrà in onda a Febbraio 2024 su Rai 1, condotto da Amadeus. Ma qual è la situazione dei biglietti?

Come indicato direttamente dagli organizzatori, ancora non sono stati resi noti i prezzi e la disponibilità dei vari pacchetti per assistere al Festival di Sanremo 2024. Lo scorso anno la piattaforma è stata aperta il 16 Gennaio 2023 dalle 9 alle 14, quindi, poche settimane prima del via ufficiale, ed i prezzi erano i seguenti:

Abbonamento in galleria per tutte e cinque le serate: € 672,00

Abbonamento in platea per tutte e cinque le serate: € 1.290,00

Per quanto concerne i disabili, l’ingresso invece era gratuito ed è probabile lo stesso si ripeta anche nella prossima edizione.

Per lo scorso anno, ogni richiedente poteva prenotare al massimo due abbonamenti validi per tutte e cinque le serate, mentre non è stata data la possibilità di acquistare ticket singoli per le singole serate.