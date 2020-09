Conan Il Barbaro, lo showrunner di Daredevil rivela: 'Netflix mi aveva affidato la serie'

È notizia di poche ore fa lo sviluppo da parte di Netflix di una serie tv su Conan Il Barbaro, il personaggio reso celebre al cinema dal film del 1982 con Arnold Schwarzenegger, e Steven DeKnight, ex-showrunner della serie tv di Daredevil, ha rivelato di essere stato precedentemente ingaggiato per la sua realizzazione.

Dopo un tentativo nel 2018 targato Amazon Prime Video di portare un live-action di Conan sul piccolo schermo, Netflix è ora intenta a sviluppare un progetto dedicato proprio al personaggio ideato negli anni '30 da Robert E. Howard, e nonostante oggi sia stata diffusa la notizia della sua realizzazione, sembrerebbe che la piattaforma streaming sia ancora alla ricerca di uno showrunner.

Un compito che, stando a quanto affermato dallo stesso DeKnight su Twitter, sarebbe stato precedentemente affidato proprio all'ex-showrunner di Daredevil.

"Triste, ma vero: avrei dovuto essere lo showrunner della serie prima del mio allontanamento da Netflix" ha scritto infatti un post che riportava l'annuncio (e chiedeva a gran voce un suo coinvolgimento), che trovate come sempre anche in calce alla notizia.

DeKnight si riferisce, ovviamente, all'overall deal che aveva con il servizio streaming, nel quale era inclusa anche la serie Jupiter's Legacy (di cui è stato produttore, showrunner e regista dei primi due episodi) prima che le due parti decidessero di porre fine all'accordo per "divergenze creative" (e, come affermato da DeKnight in un altro tweet, non vi sarebbero possibilità di riconciliazione).

Insomma, la caccia allo showrunner per Conan Il Barbaro è aperta, ma con questa piccola rivelazione possiamo iniziare a farci un'idea del tipo di serie a cui potremmo andare incontr.