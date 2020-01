Ecco il concept alternativo del costume di Batman in Batwoman

Il costume designer Andy Poon ha pubblicato all'interno del proprio profilo Instagram una concept art dedicata a quello che poteva essere il costume originale di Batman all'interno della serie TV Batwoman.

Lo show televisivo con protagonista l'attrice Ruby Rose nei panni di Kate Kane, è caratterizzato dall'assenza del celebre alter ego di Bruce Wayne. Batwoman, infatti, si ritrova a combattere i criminali, in una Gotham City priva dell'uomo pipistrello, scomparso da mesi e senza aver lasciato alcuna traccia.

Ma se Batman non è presente, lo stesso non si può dire per il suo costume che è già stato mostrato durante lo show. Quello immortalato dalla cinepresa, però, è uno dei tanti a cui ha lavorato il designer Andy Poon, che ha deciso di pubblicare sul noto social network un'immagine che mostra una versione alternativa del costume.

La concept art è caratterizzata da una tonalità scura, dove emerge sopratutto il colore grigio. A differenza della versione televisiva dove prevale il colore nero, questa versione ideata da Poon sembra molto più fedele a quella che si può ammirare all'interno degli albi a fumetti dedicato al supereroe DC. Nel post, inoltre, è presente un commento dell'autore dove ci tiene ringraziare la costumista Maya Mani.

Cosa ne pensate di questa concept art? La serie viene trasmessa negli Stati Uniti da The CW. In Italia, invece, sarà disponibile a partire dal 24 marzo su Premium Action. Vi ricordiamo infine che Batwoman sarà ai GLAAD Awards, grazie alla nomination ricevuta per la categoria Outstanding Drama Series, mentre per quel che riguarda la prima stagione sono disponibili alcune immagini del prossimo episodio che riguardano l'incontro tra Kate Kane e Alice