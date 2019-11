I concept art del terzo episodio di The Mandalorian ci fanno rivivere l'intenso finale

Mentre i fan dello show con protagonista Pedro Pascal esultano per il ritorno delle GIF di un personaggio di The Mandalorian, il colosso dell'intrattenimento ha deciso di condividere con tutti gli appassionati dell'universo di Star Wars i concept art della terza puntata.

Trovate le immagini in calce alla notizia, come ci hanno ormai abituato la qualità dei bozzetti è sempre elevatissima, permettendoci così di ammirare tutti i dettagli di scene quali l'incontro tra il silenzioso protagonista e il mandaloriano con equipaggiamento pesante, la lotta contro i soldati imperiali e la scena conclusiva dell'episodio, ambientata sull'astronave del cacciatore di taglie.

Gli artisti responsabili sono Brian Matyas, Christian Alzmann, Nick Grindaux, Doug Chiang, John Park ed Erik Tiemes. La presenza di concept art durante i titoli di coda di ogni episodio è una tradizione che ha subito riscosso un notevole successo, anche grazie alla bravura dei disegnatori coinvolti, capaci di rappresentare al meglio e di sottolineare i punti di forza dello show.

La prossima puntata sarà disponibile a partire dal 29 novembre, la cadenza settimanale continuerà fino al 27 dicembre, data in cui andrà in onda il finale di stagione. In Italia invece dovremo attendere il 31 marzo, giorno in cui arriverà anche da noi il servizio streaming Disney+. Mentre aspettiamo vi consigliamo di leggere la nostra recensione del terzo episodio di The Mandalorian.