Altri concept art per Infinity War: dalla lotta tra Wanda e Visione all'uccisione di Fury

A quasi due anni dalla sua uscita nelle sale di tutto il mondo Avengers: Infinity War continua a stupire i fan della Marvel svelando numerosi concept art che raccontano alcuni dei momenti tagliati o successivamente modificati della pellicola.

Nella galleria, in calce, vi presentiamo alcune dei concept art più elaborati e sicuramente coinvolgenti tra quelli mostrati fin'ora.

I primo riprende lo scontro tra Doctor Strange e Thanos, soffermandosi sul momento in cui, nonostante i suoi evidenti sforzi, il protettore della gemma del tempo non sembra poter eguagliare la potenza del folle titano ed infatti li lì a poco lo troveremo sconfitto.

Nel terzo vediamo la Nebula dei giorni nostri spiare Thanos e i suoi vice, filone poco esplorato nella pellicola, mentre nel quarto assistiamo ad uno dei rari momenti romantici condivisi da Scarlet Witch e Visione (chissà cosa succederà nella serie Disney+?).

Nella run cartacea di Infinity War Nebula utilizza le Gemme del Potere per sconfiggere suo padre e ritornare al suoi aspetto originale, ed è sicuramente a quello che si sono ispirati i Fratelli Russo per il quinto concept art, anche se poi, come sappiamo, in Endgame le cose sono andate piuttosto diversamente.

Diversa è anche l'idea iniziale della morte di Gamora, sacrificata dal Titano viola per ottenere la Gemma nascosta sul pianeta Vormir, che invece che da una montagna sembra dovesse originariamente essere inghiottita da una sorta di botola.

Persino il destino di Nick Fury è diverso, che non soccomberà allo schiocco, bensì alle lame di Corvus Glaive, mentre in un scena successiva vediamo Thanos affrontato dall'intera squadra dei Vendicatori, Loki che sembrerebbe essere stato risparmiato dopo essere stato privato della gemma del Tesseract e Scarlet Witch e Visione impegnati in quello che sembrerebbe uno sconto.



