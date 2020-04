Concerto 1 maggio 2020: come seguire l'evento in TV e in streaming

Quello di quest'anno sarà un Concerto del Primo Maggio diverso dal solito, riveduto e corretto nelle modalità a causa della quarantena e del distanziamento sociale che hanno imposto un ripensamento generale della manifestazione organizzata dai sindacati. Non ci sarà quindi la consueta folla oceanica di piazza San Giovannni a Roma.

Nonostante la pandemia del coronavirus, però, è stato deciso nelle scorse settimane che il concerto del Primo Maggio si farà. Lo scenario principale, quello in cui si esibirà la maggior parte degli artisti, sarà la sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica, rigorosamente vuota, come le altre piazze che saranno in collegamento o dalle quali arriveranno contributi filmati.

Il Concertone sarà trasmesso in diretta in prima serata su Rai 3, oltre che su Radio 2 e in streaming su Raiplay. Sono previsti collegamenti anche da Milano (Museo del Novecento), da Bologna (Piazza Maggiore) e dalle piazze di tutta Italia, che convergeranno verso il Teatro delle Vittorie di Roma, dove la conduttrice sarà Ambra Angiolini.

Il tema di quest'anno sarà "Il Lavoro in sicurezza: per Costruire il Futuro", e nei giorni scorsi sono stati svelati gli artisti e gli ospiti: la lista comprende, tra gli altri, Edoardo ed Eugenio Bennato, Irene Grandi, Lo Stato Sociale, Francesca Michielin, Le Vibrazioni, Francesco Gabbani, Alex Britti, Niccolò Fabi e Bugo.

I nomi più attesi sono probabilmente quelli di Vasco Rossi, Gianna Nannini e Zucchero. Sono previste inoltre dirette streaming in tutta Italia, per esempio sulle pagine social della Provincia di Siracusa e sulle varie pagine Facebook della CGIL a livello locale.