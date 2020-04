Il Concertone del Primo Maggio 2020 si farà: ecco dove seguirlo

Come ampiamente noto, le misure di contenimento del Coronavirus imposte dal Governo impediscono lo svolgimento di eventi pubblici ed assembramenti. Nonostante ciò, però, i sindacati non hanno rinunciato all'Concertone del Primo Maggio, che tornerà anche quest'anno ma sotto un'altra veste.

CGIL, CISL e UIL hanno annunciato che l'evento musicale che è solito tenersi a Piazza San Giovanni a Roma, quest'anno non andrà in scena dalla Piazza della Capitale, ma comunque terrà compagnia gli spettatori.

L'edizione è stata battezzata "il lavoro in sicurezza: per costruire il futuro" ed andrà in onda in prima serata su Rai 3, in diretta dagli studi di via Teulada, a Roma. I Sindacati hanno comunque promesso un concerto ricco di ospiti che si collegheranno da casa, con ovviamente i classici set musicali e gli appelli.

I live saranno realizzati presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma, dove sarà installato lo Stage Primo Maggio 2020, ma le esibizioni si terranno anche da altre location sparse per il nostro paese.

Sulla lineup c'è il più stretto riserbo ed almeno al momento non è stata diffusa alcuna informazione sugli artisti che prenderanno parte all'evento. E' cosa nota però che ci saranno i vincitori del contest Primo Maggio Next che saranno scelti il 18 e 19 Aprile in una diretta streaming sul portale dedicato.

Secondo alcuni esperti, i concerti e festival potrebbero tornare anche ad autunno 2021.