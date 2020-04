Concertone Primo Maggio 2020: svelati gli artisti ed ospiti speciali

Sono stati diffusi oggi tutti i dettagli sul Concertone del Primo Maggio 2020, che andrà in scena in una forma diversa rispetto a quella classica. Le misure di contenimento del Coronavirus, infatti, non rendono possibile il concerto in piazza, ma CIGL, CISL e UIL sono corse ai ripari ed oggi hanno svelato tutti i dettagli.

Come noto, il concerto si chiamerà "Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro".

Gli artisti che esibiranno sono Aiello, Alex Britti, Bugo e Nicola Savino, Cristiano Godano Dei Marlene Kuntz, Dardust, Edoardo E Eugenio Bennato, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fasma, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fulminacci, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Leo Gassmann, Lo Stato Sociale, Margherita Vicario, Niccolò Fabi, Noemi, Orchestra Accademia Di Santa Cecilia, Paola Turci, Rocco Papaleo e Tosca.

A questi si aggiungeranno i vincitori di "Primo Maggio Next", ovvero la cantautrice Ellynora di Roma, Lamine, Matteo Alieno e Nervi, ma sono previsti anche contributi da Gianna Nannini, Vasco Rossi e Zucchero.

Per quanto riguarda le location, gli artisti registreranno i propri contributi, ma gli organizzatori hanno spiegato che "oltre che da Roma arriveranno i contributi video da Firenze, uno dalla terrazza Martini e dal Fabrique di Milano, uno da Bologna a Piazza Maggiore, e uno da Napoli".

CGI, CISL e UIL si rivolgeranno al Governo per chiedere sostegno per il mondo dello spettacolo che probabilmente sarà l'ultimo a ripartire.