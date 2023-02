La Concierge Pokémon: primo trailer per la nuova serie in stop-motion Netflix

Oltre alla serie in live-action, da tempo annunciata e della quale aspettiamo ancora novità, Netflix ha presentato oggi il primo teaser trailer di La Concierge Pokémon, una nuova serie d'animazione realizzata con la tecnica della stop-motion. L'annuncio del nuovo show è arrivato in occasione del Pokémon Presents del 27 febbraio.

La serie racconterà la storia di Haru, la responsabile del Pokémon Resort, e delle sue interazioni con i Pokémon e con i loro allenatori che arrivano in visita. Lo show è prodotto dall’acclamata società Dwarf Studio.

Minyoung Kim, Vice President of Netflix Content in Asia ha presentato così il progetto: "Netflix non vede l’ora di intrattenere i fan in Giappone e nel resto del mondo con ‘La Concierge Pokémon’, un’esperienza visiva completamente nuova con una tecnica di stop motion innovativa, ambientata nel mondo dei Pokémon e nata da una stretta collaborazione con The Pokémon Company. Siamo inoltre lieti di presentare questa serie in occasione di Pokémon Day e di fornire ai fan un’entusiasmante anteprima nella giornata che celebra il popolare franchise".

Nessuna novità invece per la serie in live-action dei Pokémon annunciata nell'estate del 2021 e con lo showrunner di Lucifer, Joe Henderson, a bordo del progetto in qualità di autore. Stando alle primissime informazioni, pare che la serie in live-action sarà ambientata nello stesso universo narrativo di Detective Pikachu, il film in live-action che vedeva protagonisti Justice Smith e Ryan Reynolds.

