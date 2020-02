Concluse le riprese della terza stagione di Star Trek: Discovery

È un ottimo momento per tutti gli appassionati dell'universo creato da Gene Roddenberry: dopo aver visto l'ultima key art di Star Trek: Discovery, scopriamo che la terza stagione della serie presente su Netflix è sempre più vicina, dopo l'annuncio della conclusione delle riprese.

A dare la notizia è Jonathan Frakes con un messaggio condiviso sulla sua pagina Twitter e che potete leggere in calce alla notizia. Ecco il suo commento: "Finisce così la terza stagione di Star Trek: Discovery, voglio fare i miei complimenti a tutta la famiglia e gli amici di Star Trek". Come sapete alla fine della seconda stagione tutti i presenti nella USS Discovery hanno effettuato un viaggio nel tempo, venendo trasportati 930 anni nel futuro, inoltre l'equipaggio della nave dovrà decidere chi sarà il nuovo capitano, come ha minacciato Pike in una delle scene conclusive della puntata.

Non sappiamo ancora quando potremo vedere gli episodi inediti, anche se la showrunner Michelle Paradise ha condiviso un indizio sulla data di uscita di Star Trek: Discovery sulla sua pagina Twitter ufficiale, anche il numero di puntate non è ancora stato confermato, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo ulteriori informazioni sulla serie dedicata all'universo di Star Trek, soprattutto ora che è entrata nella fase di post produzione.