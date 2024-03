Le condizioni di Re Carlo preoccupano, il Re prepara la successione di William?

Non è un periodo facile per la Corona Inglese. Al difficile intervento a Kate si è aggiunta anche la malattia diagnosticata a Re Carlo d’Inghilterra, che si sta sottoponendo alle terapie del caso per sconfiggere il cancro alla prostata. A quanto pare, per non lasciare i sudditi senza un punto di riferimento, potrebbero essere in arrivo delle news.

A lanciare la bomba è stato Nichola Witchell, storico corrispondente reale della BBC ora in pensione, il quale su X ha spiegato che “Re Carlo mi informa che è in fase di preparazione un nuovo piano di successione Di più non posso dire. La mia bocca continua a restare cucita”.

Una vera e propria bomba, seppur priva di dettagli che ha scatenato i rumor ed il chiacchiericcio in rete: Witchell ha anche aggiunto di aver postato il tweet dopo una notte trascorsa sotto la pioggia fuori da Kensington Palace, quasi per rafforzare la notizia.

Non è chiaro, nello specifico, cosa preveda questo nuovo piano di successione: al momento però appare difficile una possibile abdicazione da parte di Re Carlo. Sia perchè ha atteso per anni il momento di salire sul trono, e sia perchè probabilmente ha fatto suoi gli insegnamenti della madre che fino agli ultimi momenti di vita ha regnato, pur facendosi affiancare dal figlio. Non è da escludere un maggior coinvolgimento di William negli impegni reali.

A sei giorni dal caso scatenato dalla foto ritoccata da Kate Middleton, le vicende della famiglia Reale continuano ad essere al centro delle cronache.

