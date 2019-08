Confederate, la serie HBO di Benioff e Weiss, è stata cancellata?

Ricordate Confederate? Per chi avesse (comprensibilmente) la memoria più corta ecco un piccolo e veloce ripasso: si tratta di una serie annunciata da HBO nel 2017 che avrebbe dovuto beneficiare della scrittura di Benioff e Weiss, i due autori di Game of Thrones.

Del progetto non si è più sentito parlare praticamente dai tempi dell'annuncio fatto dal popolare network americano: non ci sono mai state dichiarazioni ufficiali in merito, ma l'impressione è sempre stata che si volesse aspettare la fine di Game of Thrones (di cui all'epoca si cominciava a preparare l'ottava ed ultima stagione) prima di dedicarsi a qualcosa di nuovo.

Le cose, però, sembrano aver preso una piega imprevista: come tutti saprete i due autori della più popolare serie fantasy di sempre hanno lasciato HBO per approdare a Netflix con un accordo milionario (i due showrunner, inoltre, sono già al lavoro sulla prossima trilogia di Star Wars). A tutto ciò va aggiunta (con un certo valore causale, probabilmente) la scarsa, per usare un eufemismo, popolarità della quale godono Benioff e Weiss dopo la conclusione di Game of Thrones, la cui ottava stagione si trascina ancora oggi cumuli di polemiche che verranno smaltiti del tutto chissà sé e chissà quando.

Insomma, di Confederate per ora non si parla, e chissà se in futuro HBO non vorrà pensare di affidare ad altre mani il progetto. Ad oggi, però, possiamo considerarla quasi a tutti gli effetti una serie cancellata.