Confermati tutti i cammeo presenti nella terza stagione di Ducktales

Come vi avevamo già annunciato nella notizia sulla uscita della terza stagione di Ducktales, nel corso delle puntate inedite della serie presente nel catalogo di Disney+ rivedremo molti dei personaggi più celebri del mondo Disney.

A confermarlo sono stati i due creatori dello show, Matt Youngberg e Francisco Angones, che hanno rivelato questo ai microfoni di ComicBook: "Una delle cose migliori di tutti questi cammeo è che alcuni sono delle cose minori, mentre altri saranno molto importanti. Per qualcuno, come Pippo e Paperina, preferiamo usare le versioni classiche dei personaggi, per altri come Kit di Talespin, Gosalyn e alcuni di Darkwing Ducks che rivedremo nelle nuove puntate, inoltre vedremo altri che non voglio spoilerare, abbiamo pensato, se volessimo fare un reboot di Talespin come lo faremmo? O per Darkwing, come sarebbe? Sfrutteremo lo stesso metodo creativo di Ducktales e lo stesso spirito critico verso le serie per bambini".

I fan dello show hanno iniziato ad ipotizzare le identità dei personaggi misteriosi che faranno la loro comparsa nel corso delle puntate inedite, anche se per ora la multinazionale non ha rivelato altro. Se non lo avete ancora fatto, vi segnaliamo il trailer della terza stagione di Ducktales, in onda su Disney Xd, per ora solo nel territorio statunitense.