Confermato il cammeo di un personaggio di The Walking Dead nella serie spin-off

Dopo le numerose rivelazioni sul dietro le quinte di The Walking Dead fatte da Scott Gimple, il produttore esecutivo dei vari show sugli zombie ha confermato anche una teoria dei fan sull'identità di un personaggio.

Stiamo parlando di Beta, mano destra della leader dei Whisperer Alpha, che da molti fan era stato notato durante una puntata della quinta stagione di Fear The Walking Dead. Infatti durante una scena dell'episodio intitolato "Today and Tomorrow" i personaggi di Daniel e Grace hanno fatto cadere per sbaglio una pila di vinili, la telecamera ha così inquadrato per una manciata di secondi la copertina di un disco che mostrava in primo piano il volto dell'artista che gli appassionati hanno subito riconosciuto come Ryan Hurst.

Intervistato da Entertainment Weekly Scott Gimple ha parlato dei vari elementi condivisi dai vari show ambientati nell'universo sugli zombi creato da Robert Kirkman, rivelando: "I tre show sono ambientati nello stesso mondo e vogliamo approfittarne. Anche con quella copertina dell'album, è stato così divertente. Abbiamo voluto far conoscere questo aspetto dell'universo condiviso con la scena dei dischi, ma non volevamo fare grandi annunci, solo farlo sapere alle persone così qualcuno se ne sarebbe potuto accorgere".

Le prossime puntate della serie andranno in onda a partire dal 23 febbraio, nei giorni scorsi Scott Gimple aveva parlato anche del futuro di Michonne nel franchise di The Walking Dead.