Confermato il debutto di The Mandalorian su Italia 1 con un cameo vocale di Fabio Rovazzi

A conferma di quanto emerso nei giorni scorsi dalla Guida TV di Mediaset, è stato annunciato ufficialmente che il primo episodio di The Mandalorian sarà trasmesso il prossimo 22 marzo in chiaro su Italia 1. La serie completa sarà resa disponibile in seguito su Disney+.

Il doppiaggio italiano dello show, tra i titoli più attesi del nuovo servizio streaming della Casa di Topolino, vedrà anche un cameo vocale di Fabio Rovazzi, già doppiatore di tre stormtrooper nella versione italiana di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Intitolata in originale "Chapter 1: The Mandalorian", la premiere della serie live-action sarà trasmessa in seconda serata, alle 23.30, e seguirà il cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal alle prese con un'importante missione su un pianeta sconosciuto.

"Sono molto felice di aver avuto la possibilità di tornare ancora una volta a far parte dell’universo Star Wars" ha commentato Rovazzi. "Attendevo l’arrivo di The Mandalorian da quando ho visto il primo trailer alla Star Wars Celebration di Chicago! Da questo momento grazie a Disney+ i fan di Star Wars avranno un motivo in più per vivere un momento di svago in questi giorni in cui l’# per tutti è #iorestoacasa."

Per quanto riguarda la programmazione su Disney+, i primi due episodi di The Mandalorian saranno disponibili al lancio della piattaforma che avverrà il prossimo 24 marzo, mentre il terzo sarà pubblicato venerdì 27 marzo. Dopodiché, i restanti capitoli (in tutto sono 8) arriveranno settimanalmente ogni venerdì.

In attesa del debutto dello show in Italia, qui potete dare un'occhiata alle nostre prime impressioni su The Mandalorian. La serie creata da Jon Favreau, lo ricordiamo, è stata rinnovata per una seconda stagione in arrivo ad ottobre.