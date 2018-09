Confermato! Iron Fist 2 è ambientato prima di Avengers: Infinity War

Anche se c'è un dibattito acceso sul perché le serie della Marvel non siano collegate al 100% ai film, comunque fanno parte dello stesso Marvel Cinematic Universe in cui i Vendicatori combattono Thanos.

ATTENZIONE! SPOILER!

Infatti, dei serial della Marvel solo Agents of S.H.I.E.L.D. sembra sia collegato di più ai film, anche se l'ultima stagione dovrebbe concludersi poco prima dello schiocco di dita di Thanos (evitando, cosi, agli spettatori di vedere Coulson o altri membri della squadra dissolversi). Ma cosi non è per i serial prodotti per Netflix che sembrano ignorare ampiamente la nuova invasione a New York che si vede all'inizio di Avengers: Infinity War. Come mai?

La risposta è semplice e non è nemmeno nuova. Questi show sono ambientati tutti prima di Avengers: Infinity War. Come confermato da Jeph Loeb, molti di questi show sono ambientati poco dopo le vicende del primo The Avengers (in Daredevil si sta ancora ricostruendo New York post-attacco dei Chitauri). Questa seconda stagione di Iron Fist non fa eccezione, come conferma lo showrunner Raven Metzner. "Come mai nessuno dei personaggi è diventato cenere per via di Thanos? La seconda stagione è ambientata prima di Infinity War?" ha chiesto un fan su Twitter e Metzner ha confermato: "Si. Come detto da Jeph Loeb, questa stagione è ambientata prima dello schiocco di dita".