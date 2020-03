Confermato Lost in Space 3: Netflix rinnova la serie per la terza ed ultima stagione

Come avvenuto negli anni per molte produzioni Netflix, adesso anche Lost In Space è giunta alla sua ultima stagione: la piattaforma streaming ha infatti confermato la produzione per la sua terza ed ultima stagione, presumibilmente disponibile per lo streaming dal 2021.

A darne la notizia lo stesso account twitter della serie, che con un suggestivo teaser, in calce, comunica l'aggiornamento agrodolce sulla serie.

Ispirata alla celebre ed omonima serie fantascientifica, Lost In Space narra le vicende della famiglia Robinson, che come tante altre partita alla volta dello spazio per colonizzarlo. Quello che non potevano prevedere era che una razza aliena dirottasse la loro navicella e che, invece di raggiungere la loro destinazione, ormai lontana anni luce, iniziassero a vagare nello spazio inesplorato.

La decisione sarebbe stata presa dalla Legendary Television, compagni produttrice della serie, in accordo con Netflix, ma il produttore e showrunner della serie Zack Estrin ha già firmato un contratto in esclusiva con la piattaforma per la produzione di nuove serie TV.

"Fin dall'inizio, abbiamo penato alla storia particolare dei Robinson come ad una trilogia", ha detto Estrin. “Un'avventura epica in tre parti con un inizio, una metà e una fine ben definiti. È anche d'obbligo far notare che, con tutto quello che questi personaggi passano in ogni episodio per tentare di sopravvivere, se qualcuno merita di prendere fiato prima della loro prossima missione questi sono proprio Will, Penny, Judy, Maureen, John, Don West il Dr. Smith ... e il robot. E, naturalmente, Debbie il pollo! Quindi, mentre questo le avventure di Lost In Space stanno arrivando alla loro entusiasmante conclusione, sono entusiasta di continuare a esplorare nuove storie con i miei amici di Netflix e per tutte le incredibili possibilità che ci attendono."

Secondo i dati rilasciati da Nielsen, la prima stagione di Lost In Space è stata vista da 3,16 milioni di spettatori nel giorno del rilascio,la terza miglior première di Netflix dell'anno dietro Stranger Things 2 e il film Bright (qui la nostra recensione).

Purtroppo, la seconda stagione di Lost In Space, rilasciata a dicembre 2019, non è mai entrata in nessuna delle classifiche e/o Top 10 di Netflix decretando, forse, la scelta della cancellazione.