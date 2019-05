Confermato! Marvel e Hulu annunciano le serie live-action di Ghost Rider e Helstrom

Il rumor che vi abbiamo riportato pochi minuti fa, è stato ufficialmente confermato dalla Marvel che ha annunciato ben due serie televisive in live-action dedicate a Ghost Rider e a Daimon Hellstrom (chiamato Helstrom, con una sola "l" per la versione tv).

I due titoli - Marvel's Ghost Rider e Marvel's Helstrom - debutteranno sulla piattaforma digitale Hulu nel 2020. Marvel's Ghost Rider sarà uno spin-off di Agents of S.H.I.E.L.D. incentrato sul personaggio di Robbie Reyes (Gabriel Luna), che vive al confine tra Texas e Messico e che difende gli innocenti in maniera molto violenta, ma avendo difficoltà nel controllare i suoi poteri. Ingrid Escajeda sarà la produttrice esecutiva e showrunner della serie insieme a Paul Zbyszewski e Jeph Loeb. "Non potrei essere più eccitata e onorata di prendere le redini di un personaggio Marvel cosi amato come Ghost Rider" ha spiegato la Escajeda "Questa storia mi ha colpito sia per il mio amore verso i personaggi ben radicati ma conflittuali che nel volere spaventare gli spettatori! Per me è importante trovare una storia che possa appassionare non solo i fan ma anche il pubblico che non legge i fumetti, e crediamo di averla trovata".

L'altra serie sarà Marvel's Helstrom e sarà incentrata sui gemelli Daimon ed Ana, figli di un misterioso e potente serial killer, che hanno una dinamica complicata mentre rintracciano il peggio dell'umanità, ognuno di loro con le proprie capacità. Jeph Loeb produrrà il progetto mentre Paul Zbyszewski sarà lo showrunner. "Da fan di lunga data della Marvel sono eccitato dall'opportunità di portare in vita questo angolo oscuro dei fumetti della Marvel e sono grato alla Marvel e ad Hulu per l'opportunità" ha spiegato lo showrunner "La Marvel è conosciuta per il cuore, l'azione e l'umorismo che mettono in ogni serial ma questa volta ci aggiungeremo un po' di spaventi. Abbiamo trovato un modo convincente per analizzare le nostre paure più profonde attraverso le esperienze dei due personaggi protagonisti".