Confermato! Nei prossimi episodi di Agents of SHIELD più connessioni con Infinity War!

Pare proprio che, verso fine stagione, gli Agenti di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. vedranno il loro mondo connettersi a quello più gigantesco (cinematografico), che li comprende da sempre, con collegamenti al cinecomic attualmente in sala, Avengers: Infinity War. Allerta super spoiler!

La scorsa settimana è stato rivelato che il Generale Talbot, che credevamo morto, alla fine non solo è vivo, ma sarà lui il vero Destroyer of Worlds, non Daisy. Ciò detto, l'attore che lo interpreta, Adrian Pasdar (che con il mondo dei supereroi aveva familiarità anche prima, visto che era uno dei volti principali del serial Heroes), ha rivelato che sì, nelle prossime puntate ci saranno diversi riferimenti ad Avengers: Infinity War, che al momento è in programmazione nelle sale italiane.

Ecco cosa ha rivelato a TvLine l'interprete del personaggio di Glenn Talbot:

"Sì, abbiamo inserito qua e là delle cose che rimandano a quello che sta succedendo in Avengers: Infinity War. Sì, lo stanno facendo, si collegano sempre molto bene a quello che succede [nei film]."

Magari prima lo facevano un po' di più, ma se è vero che gli eventi del film corale sui Vendicatori hanno proporzioni cosmiche, per forza di cose qualcosa deve accadere anche a ciò che resta dello S.H.I.E.L.D., non trovate?

Avete qualche idea? Come pensate che si connetterà il serial ad Avengers 3? Diteci delle le vostre idee qui sotto, nei commenti!