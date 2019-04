Confermato il ritorno di Shannen Doherty nel revival di Beverly Hills 90210

Fox ha annunciato ufficialmente (via ComingSoon.net) che Shannen Doherty ha firmato per recitare nel revival di Beverly Hills 90210. intitolato BH90210.

L'attrice, che svolgerà anche il ruolo di produttrice esecutiva, ha vestito i panni di Brenda Walsh in quattro stagione della serie originale, ma sappiamo che in questo evento revival dello show il cast ricoprirà un ruolo molto particolare. I sette attori originali interpreteranno infatti una versione sopra le righe di sé stessi all'interno di una sorta di meta-mockumentary sulla realizzazione di un reboot dello show.

Shannen, Jason, Jennie, Ian, Gabrielle, Brian e Tori non si vedono da 19 anni, dalla fine della serie originale, e si riuniranno per realizzare un reboot di Beverly Hills 90210, ma cosa succederà quando toneranno a galla gli amori, le amicizie e le frizioni tra l'iconico cast?

Mike Chester e Chris Alberghini, autori anche del primo reboot della serie intitolato 90210, si occuperanno della sceneggiatura e agiranno da produttori esecutivi. I due conoscono molto bene il genere mockumentary avendo già lavorato a So NoTORIous, andato in onda nel 2006.

Il revival di Beverly Hills 90210 sarà composto da sei parti e debutterà su Fox quest'estate. La scomparsa di Luke Perry non ha cambiato i piani della produzione in quanto l'attore aveva già deciso di non partecipare al revival, che a questo punto potrebbe contenere uno speciale tributo all'interprete di Dylan.