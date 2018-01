Confermato: Roseanne, nel revival, è una supporter del Presidente Donald Trump!

L'attriceha confermato che il suo personaggio nel revival di Roseanne è una "trumpista" convinta! Ma c'è un buon motivo, leggete le sue dichiarazione!

Sono passati 20 anni da quando abbiamo visto per l'ultima volta Roseanne, la cui stagione finale è stata un po' controversa a causa della morte di Dan. Quando la ritroveremo, la politica entrerà molto nelle storie della protagonista; pare infatti che Roseanne sia una repubblicana convinta e non solo: è fan di Donald Trump, l'attuale Presidente degli Stati Uniti.

La stagione 10 tornerà a marzo ed ecco cosa ha detto la Barr al Television Critics Association Winter Press Tour:

"Ho sempre desiderato che lo show fosse un riflesso veritiero della società in cui viviamo. Metà della popolazione ha votato per Trump, l'altra metà non l'ha fatto. E' realistico. Ho sempre tentato di interpretare e di portare sullo schermo un personaggio realistico che facesse parte della working-class e, a conti fatti, è questa parte dei cittadini che ha votato per Trump, quindi l'ho sentita come una cosa estremamente reale e qualcosa di cui discutere. Oltretutto, proprio in virtù di quanto sta accadendo: alcune famiglie ne odiano altre per il modo in cui hanno votato, e non sento questa come una cosa molto americana."

E dunque ci sarà parecchio di cui discutere nella nuova stagione di Roseanne, che ne dite?

L'appuntamento è per marzo su ABC!