La confessione di Iva Zanicchi: 'sono ancora chiusa in casa, e depressa'

Non sta vivendo molto bene il post-lockdown per il Coronavirus Iva Zanicchi. La cantante 80enne infatti sta riducendo al minimo le uscite in quanto la sua età la espone a rischi più elevati in caso di contrazione del Covid-19, ecco perchè ha deciso di rimanere chiusa in casa.

Parlando ad Un Giorno da Pecora in Rai, la Zanicchi si è confidata ed ha svelato che spera di poter riprendere presto tutte le attività a cui era abituata, ma ha anche affermato che "sono leggermente depressa, non ho ancora il mio buonumore ma voglio tornare ad esser quella di prima, più divertente e spiritosa, cose che non sono più”.

La Zanicchi è chiusa in casa insieme al marito, ed i due escono solo per stretta necessità: "mio marito e io siamo ancora chiusi in casa, perché non riusciamo più a riprendere il ritmo di prima”, ha affermato. “Io sono andata al supermercato e dal parrucchiere. Ma mi riabituerò piano piano. Alla mascherina mi sono abituata, ma una fatica. E d'estate...” ha concluso.

Sicuramente le sue paure sono condivise da milioni di altri italiani, soprattutto i più anziani che nonostante l'allentamento delle misure di contenimento hanno preferito ridurre al minimo le uscite.

Durante il lockdown la Zanicchi ha raccontato di aver cantato Bella Ciao dal balcone di casa, come fatto da molti altri.