Confessions on the 7:45, Jessica Alba star della nuova serie Netflix

Jessica Alba ha concluso un accordo per lavorare come protagonista e produttrice esecutiva di una nuova serie basata sul best seller di Lisa Unger, dal titolo Confessions on the 7:45, in sviluppo su Netflix. Lo riporta Deadline. L'adattamento sarà firmato da Charise Castro Smith, co-autrice di Encanto per Disney.

Castro Smith sarà anche showrunner della serie insieme a Michael Rotenberg e Oly Obst. Confessions on the 7:45 è una serie thriller psicologica che racconta la storia di una madre lavoratrice (Jessica Alba) che incontra uno sconosciuto su un treno mentre sta tornando a casa e da quel momento sconvolgerà la sua vita. Mentre la trama si dipana e i tradimenti si scoprono, la protagonista si chiede se potremo mai conoscere totalmente le persone a noi più care. Dopo le critiche di Jensen Ackles a Jessica Alba relative all'antica collaborazione lavorativa in Dark Angel, la star di Sin City torna al lavoro in un ruolo complicato e stimolante.



Jessica Alba ha raccontato la sua reazione alla lettura del libro:"Non riuscivo a chiudere questo romanzo. Nel momento in cui ho letto la frase 'Se vuoi mantenere un segreto devi prima nasconderlo a te stesso' sono rimasta affascinata. Questo libro parla del tentativo di seppellire i segreti e la vergogna che ci portiamo dietro fino a quando la verità non si svela. Non riesco a pensare ad una persona più entusiasmante con cui collaborare a questo progetto. Charise ha un talento così disarmante e ogni sfumatura sotto traccia di questi personaggi e della loro rete di bugie".



Si tratta del secondo progetto di Alba con Netflix nel quale è protagonista e produttrice esecutiva.

Jessica Alba è protagonista di Trigger Warning, un action movie al femminile nel quale l'ex star di Dark Angel è al centro del progetto.