Confronti e tensione nel promo del prossimo episodio di The Walking Dead

È disponibile online il promo del quattordicesimo episodio della decima stagione di The Walking Dead, dove ritroviamo i personaggi alle prese con le conseguenze dei drammatici eventi verificatisi durante le due puntate precedenti dello show di AMC.

Non sono mancate, infatti, le morti in What We Become, seppur frutto di una realtà alterativa, così come nell'episodio che l'ha preceduto, Walk With Us, dove - ricordiamo che saranno presenti spoiler - abbiamo assistito a un clamoroso colpo di scena: l'uccisione di Alpha da parte di Negan (Jeffrey Dean Morgan).

Il promo di Look at the Flowers ha come protagonista l'ormai ex leader de I Sussurratori, la cui testa viene posizionata dalla sua grande rivale, Carol, sopra una picca. Il personaggio interpretato dall'attrice Melissa McBride ha poi un confronto con Negan in cui sottolinea ulteriormente la sua intenzione di non voler tornare più indietro. Dopo il susseguirsi di alcune scene, come il faccia a faccia tra Negan e Daryl e l'abbraccio tra Ezekiel e Jerry, è possibile notare la presenza del temibile Beta (Ryan Hurst) che sembra pronto a vendicarsi della morte di Alpha.

Il prossimo episodio sarà trasmesso il prossimo 29 marzo negli Stati Uniti, mentre in Italia, come di consueto, sarà disponibile il giorno successivo all'interno della programmazione del canale satellitare Fox.