Congratulazioni a Melissa Benoist e Chris Wood! La coppia è in dolce attesa

Un SuperBimbo sta per arrivare! Melissa Benoist a.k.a. Kara Danvers/Supergirl nello show di The CW e Chris Wood a.k.a. Mon-El nella medesima serie aspettano un bambino.

Ad annunciarlo è stata proprio la coppia su Instagram, tramite l'account di Chris, che a una foto di lui col pancione e la moglie che lo abbracciava da dietro ha accompagnato la caption "Questa foto è uno scherzo, ma la notizia è vera...!!! 👶🏻🍼🤗".

Melissa ha poi confermato con un post altrettanto simpatico sul suo account: "Un cucciolo non di cane si aggiungerà alla nostra famiglia molto presto! !! 😱😆😭 @christophrwood è sempre stato un vecchio padre per natura, ma ora lo diventerà per davvero!"

I due, che si sono sposati sei mesi fa, un anno dopo aver annunciato pubblicamente il loro fidanzamento su Instagram, sono stati colleghi fin dalla seconda stagione di Supergirl, e sul set hanno trovato l'amore, proprio come i loro personaggi (anche se è finita un po' diversamente rispetto alle loro controparti televisive.

Benoist era stata precedentemente sposata con la co-star di Glee Blake Jenner, da cui ha divorziato nel 2017 dopo tre anni di matrimonio.

Non molto tempo fa l'attrice ha rivelato invece, sempre su Instagram, di essere stata vittima di violenza domestica da parte di un innominato ex, con un video intitolato "La vita non è sempre ciò che sembra".