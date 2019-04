Conor Leslie mostra un nuovo sguardo a Donna Troy nella seconda stagione di Titans

I membri del cast continuano a condividere con i fan alcune immagini dal set di Titans. Dopo aver visto il Bruce Wayne di Iain Glen è ora il momento della Donna Troy interpretata da Conor Leslie.

L'attrice ha infatti pubblicato su Instagram una foto scattata dalla collega Anna Diop (Starfire) che ci offre un nuovo sguardo a Donna Troy, personaggio introdotto nell'ottavo episodio della prima stagione che potrebbe avere un ruolo molto più rilevante nel nuovo arco narrativo. Come sempre potete trovare l'immagine in calce alla notizia.

Creata da Akiva Goldsman, Geoff Johns e Greg Berlanti, Titans è basata sul fumetto DC Giovani Titani. La serie vede tra i protagonisti anche Brenton Thwaites nei panni di Robin, Teagan Croft in quelli di Raven e Ryan Potter nel ruolo di Beast Boy.

La seconda stagione dello show vedrà l'introduzione di personaggi molto noti ai lettori DC come Deathstorke, Jericho e Ravager, e inoltre secondo alcuni rumor non confermati potrebbe apparire anche il villain Dr. Light. Ricordiamo che Curran Walters (Jason Todd) è stato recentemente promosso a series regular.

Titans, che negli USA va in onda direttamente sul servizio streaming DC Universe, in Italia è distribuita in esclusiva da Netflix e potrebbe tornare con la seconda stagione nei primi mesi del 2020.