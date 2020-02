Finalmente conosceremo Sue Dibny nell'episodio 6x12 di The Flash

Nel dodicesimo episodio della sesta stagione di The Flash, Ralph Dibny (Hartley Sawyer) farà finalmente la conoscenza di Sue Dearborn (Natalie Dreyfuss), ovvero la futura Signora Dibny.

Dopo mesi di estenuanti ricerche, Sue Dearborn verrà trovata.



Nell'episodio 6x12 di The Flash che andrà in onda il 18 febbraio, A Girl Named Sue, il personaggio finora solo nominato farà il suo debutto nella serie con il volto di Natalie Dreyfuss.



Come recita la sinossi ufficiale dell'episodio "Ralph, ti presento Sue... - Dopo mesi passati alla ricerca di Sue, Ralph segue una pista che lo porterà faccia a faccia con il suo cliente scomparso. Tuttavia, Sue rifiuta di tornare a casa dalla sua famiglia, e trascina invece Ralph in un'ardita avvventura. Iris (Candice Patton) affronta una nuova sfida, mentre Barry (Grant Gustin) considera una richiesta potenzialmente pericolosa da una fonte fidata". L'episodio è stato scritto da Thomas Pound e Lauren Certo, e diretto da Chris Peppe.



I fan dei fumetti si chiedevano da tempo quando avrebbero visto la storica compagna di Ralph, e ora il momento è finalmente arrivato.



"Una delle cose che sapevo di Ralph, oltre alla professione da detective, era Sue. Che lui e Sue erano un po' gli Hepburn e Tracy dei fumetti" aveva affermato Hartley Sawyer poco dopo aver ottenuto il ruolo di Ralph.



The Flash riprenderà il 4 febbraio su The CW, mentre la puntata dell' 11 sarà dedicata a San Valentino.