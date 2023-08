Conoscete la tragica storia che ha ispirato Only Murders in the Building?

I primi episodi di Only Murders in the Building 3 hanno finalmente debuttato su Disney+ presentando un nuovo caso da risolvere per i protagonisti della serie. In un’intervista con The Hollywood Reporter John Hoffman, creatore della serie, ha parlato del tragico evento reale da cui ha tratto ispirazione per lo show giallo.

Dopo aver parlato dell’easter egg riguardante Ant-Man nel primo episodio di Only Murders in the Building 3 torniamo a occuparci della serie Disney dal cast stellare per riportare le parole del creatore e showrunner dello show che, in un’intervista con The Hollywood Reporter, ha ricordato il tragico episodio della sua vita privata che lo ha ispirato nell’ideazione di Only Murders in the Building.

Queste le parole di Hoffman: “La prima stafione è stata guidata da un fatto molto personale. Ne ho già parlato in passato: il mio migliore amico del liceo è morto in modo del tutto inaspettato e io ho dovuto indagare su questa cosa… non potevo fare a meno di indagare. Sento di avere una certa esperienza nel costruire la comprensione di ciò che da cui è mosso un caso, una vittima e un colpevole”.

In un’altra intervista Hoffman aveva parlato dell’importanza che il trauma ricoprirà nella terza stagione della serie, in particolare per quanto riguarderà la psicologia del personaggio di Selena Gomez, Mabel Mora.

In attesa di capire cosa significherà questo trauma e a quali sviluppi nella trama potrà condurre, vi lasciamo al trailer di Only Murders in the Building 3.