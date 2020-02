Conosciamo meglio i protagonisti di The Eddy nei nuovi character poster

Solo poche ore fa abbiamo dato una prima occhiata all'attesissima serie The Eddy, prossima uscita Netflix diretta dal regista premio Oscar Damien Chazelle, che ecco svelati anche i primi character poster.

La serie, ideata dallo stesso regista di Lala Land, arriverà sulla piattaforma il prossimo 8 maggio e porterà con se i toni jazz tanto cari a Chazelle: la storia è ambientata a Parigi e vedrà protagonisti Elliot, proprietario di un jazz club, e la cantante della sua band Maja.

I due si troveranno nel bel mezzo del periodo più critico ed incerto delle loro vite, che s'intrecceranno proprio nella capitale francese, dove Elliot tenterà di sfuggire alle responsabilità che lo aspettano a New York.

Tuttavia, le cose non vanno molto meglio e tra i problemi finanziari del club e la dipendenza da alcol della fidanzata Maja, ogni strada tentata da Elliot per andare avanti sembra essere un vicolo cieco ed è proprio a quel punto che Julie, una ragazza di appena quindici anni, farà la sua entrata in scena presentandosi come sua figlia.

Il cast protagonista di The Eddy, che potete ammirare nella galleria in basso, comprende André Holland (Elliot), Joanna Kulig (Maja), Amandla Stenberg (Julie), Randy Kerber (Randy), Tahar Rahim (Farid) e Melissa George (Alison Jenkins).

Al loro fianco Melissa George (In Treatment), Adil Dehbi (How I Became a Superhero), Benjamin Biolay (La douleur), Tchéky Karyo (The Missing) e il rapper Sopico, alla sua prima prova come attore.