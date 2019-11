Conosciamo i protagonisti di The Walking Dead: World Beyond grazie a questi poster inediti

Dopo aver visto il trailer di The Walking Dead: World Beyond, i fan della serie potranno approfondire la loro conoscenza dei protagonisti grazie a questi poster dei personaggi condivisi dall'account Twitter dello show.

In questo terzo spin-off prodotto da AMC seguiremo le vicende della prima generazione nata e cresciuta dopo l'apocalisse zombi che ha distrutto il mondo come lo conosciamo. I sei interpreti principali saranno: Nico Tortorella, Hal Cumpston, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu e Aliyah Royale, che possiamo vedere nel tweet presente in calce alla notizia, in cui sono presenti le immagini che introducono Felix, Silas, Hope, Huck, Elton e Iris.

Nel corso delle puntate scopriremo come è cambiato il mondo diversi anni dopo la fine della civiltà, in particolare faremo la conoscenza di Lyla, una figura misteriosa con il volto di Natalie Gold, con un obiettivo preciso da raggiungere a qualunque costo. I fan sono curiosi di sapere se in The Walking Dead: World Beyond saranno presenti riferimenti a Rick Grimes, soprattutto dopo che in una scena del trailer era presente un elicottero con un simbolo composto da tre cerchi, lo stesso presente sul mezzo che ha rapito lo sceriffo di Atlanta.

La serie spn-off andrà in onda nel corso della primavera del 2020, nonostante manchino ancora diversi mesi alla sua premiere, siamo sicuri che nelle prossime settimane scoprire qualcosa di più sul viaggio dei protagonisti di World Beyond.