Constantine: arrivano le prime notizie sulla trama della serie di JJ Abrams!

Abbiamo recentemente scoperto che JJ Abrams lavorerà a una serie su Constantine per HBO Max, che vedrà la collaborazione tra la Warner Bros. e la compagnia di produzione Bad Robot. Adesso, mentre scoppiano le prime polemiche per l’attore, arrivano nuovi dettagli sullo show.

Come sappiamo la HBO si sta impegnando a portare sullo schermo vari prodotti DC, come il recente Peacemaker. Una notizia sicuramente interessante per i fan del celebre Universo, che finalmente sta crescendo, portando sui nostri schermi una narrativa più ampia e un numero maggiore di prodotti.

A un anno dall'annuncio ufficiale di Constantine, ancora non abbiamo avuto particolari notizie di trama. Murphy’s Multiverse, però oggi rivela che nella serie vedremo "body horror, e azione urbana e soprannaturale per le strade di Londra".

Secondo le ultime notizie abbiamo scoperto anche che lo studio sta cercando qualcuno che interpreti un personaggio chiamato Akara. Si tratta di una bambina cambogiana di 10 anni che sarà "il cuore della storia". Con lei ci sarà anche suo nonno, Pitch, che avrà un ruolo importante nella storia. Molti pensano che Akara potrebbe corrispondere la personaggio di Astara Logue nei fumetti, e da quel che sappiamo proprio un incontro tra Constantine e Akara dovrebbe dare il via alla narrazione.

