Constantine, JJ Abrams prepara una nuova serie HBO Max ma è già polemica per l'attore

Secondo voci insistenti, J.J. Abrams sarebbe a lavoro su una nuova serie dedicata a Constantine per HBO Max e pare proprio che per l'occasione, il ruolo dell'iconico supereroe DC verrà totalmente riformulato.

Constantine è stato recentemente interpretato da Matt Ryan nella serie della NBC cancellata dopo una sola stagione e successivamente è apparso in Legends of Tomorrow. Prima dell'interpretazione televisiva di Ryan, l'amato personaggio è stato portato al successo da Keanu Reeves nel film del 2005 diretto da Francis Lawrence. Essendo questo uno dei personaggi più popolari e apprezzati dai fan, in molti sperano di poterlo rivedere presto sul piccolo o sul grande schermo.

Questi desideri potrebbero essere presto esauditi, poiché un nuovo rapporto di The Illuminerdi afferma che Warner Bros. e Bad Robot stanno già lavorando su una nuova serie su Constantine per HBO Max. Il rapporto afferma che la Warner sta cercando di riformulare il ruolo del protagonista con un giovane attore di colore, citando Riz Ahmed come il tipo di star che stanno cercando. Il rapporto dell'Illuminerdi riprende una voce del 2020 secondo cui J.J. Abrams aveva firmato per sviluppare un film su Constantine per la Warner Bros.

Inoltre, è molto probabile che la serie dedicata a Constantine possa essere in qualche modo collegata al progetto di Justice League Dark. Staremo a vedere.