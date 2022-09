Constantine e Madame X di J.J. Abrams cancellate da HBO Max

Poco tempo fa vi avevamo riportato gli ultimi aggiornamenti sulla serie televisiva di Constantine, che sarebbe dovuta arrivare su HBO Max sotto la supervisione di J.J. Abrams. Ma ora le cose sembrerebbero essere cambiate.

I giganteschi tagli di Warner Bros. Discovery sembravano in un primo momento aver graziato lo show, spinoff della serie Netflix The Sandman (ma non direttamente collegata), mentre ora le carte in tavola sarebbero cambiate.

La fresca notizia di Constantine 2, sequel della pellicola del 2005 che vedrà il ritorno del protagonista Keanu Reeves e del regista Francis Lawrence, potrebbe aver infatti influito sul futuro dello show di Abrams, con Constantine e Madame X che non arriveranno più su HBO Max.

Ma come riportato da Variety, la buona notizia è che le serie non sarebbero definitivamente morte. Infatti, Warner Bros. Television e Bad Robot di Abrams sono ancora coinvolti in entrambi i progetti e sono alla ricerca di una nuova piattaforma. Secondo quanto riferito, la HBO Max era stata in trattative con un attore per interpretare John Constantine prima che il nuovo film fosse messo in lavorazione e che fossero state scritte quattro sceneggiature. La serie Madame X è prodotta e diretta da Angela Robinson. Entrambi gli spettacoli dovevano far parte del nuovo universo condiviso DC.

