Constantine: il produttore rivela quali personaggi avrebbero voluto introdurre nella serie

Constantine è andata in onda su NBC solamente per una stagione, ma sebbene sia stato cancellato lo show si è guadagnato un buon numero di sostenitori. Mark Verheiden, attualmente showrunner di Swamp Thing, ha parlato di quello che sarebbe potuto essere il futuro della serie.

"Avevamo già programmato l'arrivo di Spectre nello show, e avevamo dei piani per introdurre ulteriori personaggi dell'Universo DC dal dark world, sto cercando di ricordare quali" ha detto Verhedein durante un'intervista con Discussing Film. "Ovviamente avevamo Papa Midnite e Spectre. Avevamo anche altri personaggi dalla serie di Constantine, ma al momento non riesco a ricordare se avessimo piani a lunga distanza per altri personaggi DC, sono sicuro però che avevamo molti piani per Spectre."

Constantine è apparso sul piccolo schermo per soli 13 episodi, ma per fortuna degli amanti del personaggio l'interprete Matt Ryan ha ripreso i panni del protagonista come guest in Legends of Tomorrow. L'attore ha anche prestato la voce a prodotti animati come Justice League Dark e Constantine: City of Demons.

La quarta stagione di Legends of Tomorrow arriverà il 22 ottobre sulla CW. Nel cast della serie co-creata da Greg Berlanti troviamo Brandon Routh, Dominic Purcell, Tala Ashe, Nick Zano, Jess Macallan e Courtney Ford. Una curiosa indiscrezione ha rivelato che il cacciatore di demoni apparirà in una scena completamente nudo.