Constantine, la serie animata avrà toni più oscuri di quella televisiva

La serie animata di, che andrà in onda su CW Seed nel corso di quest'anno, sarà molto più matura di quella televisiva trasmessa nel 2014 su NBC.

A darne la notizia è stato Peter Girardi, Executive Vice President di CW, che ha così dichiarato nel corso di una conferenza tenutasi al TCA:

"I fan di Constantine saranno lieti di trovare nella serie animata l'essenza del personaggio tratto dai fumetti Vertigo. Sarà uno show più dark e maturo rispetto a quello televisivo".

Dopo la cancellazione della serie TV a lui dedicata, Constantine è apparso in alcuni episodi di Arrow e Legends of Tomorrow, interpretato dall'attore britannico Matt Ryan. Quest'ultimo ha anche prestato la sua voce al mitico personaggio nel film animato Justice League Dark e tornerà a doppiarlo in questa occasione.

Al momento non è dato sapere se la serie animata di Costantine avrà ramificazioni con l'Arrowverse televisivo, come accaduto per Vixen, ma è molto probabile che ciò avvenga in caso dovesse rivelarsi un successo di critica e pubblico.

La serie è scritta da J.M. DeMatteis (Justice League Dark, Batman vs Robin), prodotta da Butch Lukic (Justice League Action, Batman Unlimited) e diretta da Doug Murphy (Justice League Action, Young Justice). Questa la sinossi ufficiale:

“John Constantine è un abile cacciatore di demoni nonché esperto di occulto. Dotato di un’arcana conoscenza delle arti oscure ed uno spiccato umorismo, combatte per il bene. Dal momento che la sua anima è già condannata all’inferno, farà tutto il necessario per proteggere gli innocenti. Costantemente in bilico fra bene e male, Constantine usa le sue abilità per fronteggiare ed eliminare quei terrori soprannaturali che minacciano il nostro mondo. E dopo esservi riuscito, chissà che non riesca a trovare un po’ di speranza per lui stesso e per la propria anima.”