Constantine: la serie di HBO Max dovrebbe iniziare la produzione nel 2023

Da quel che abbiamo appreso Constantine è salvo dai tagli della Warner Bros, che hanno portato alla cancellazione del film di Batgirl e hanno messo a rischio altri prodotti del mondo DC. Adesso scopriamo con la serie di HBO Max Constantine potrebbe iniziare la produzione nel 2023.

Come molti di voi sapranno, l'eroe DC è stato portato sullo schermo più volte, con Reeves che ha vestito i panni del personaggio nel film di Francis Lawrence del 2005, seguito da Matt Ryan nel 2014, che ha interpretato Constantine in più serie dell'Arrowverse e in progetti animati della DC Comics. Adesso il personaggio potrebbe tornare in un prodotto interamente dedicato a lui, e curato in ogni minimo dettaglio.

Un articolo di Variety, incentrato sulla situazione incerta che circonda Warner Bros. Discovery appena fusa e sulla gestione del franchise DC, parlava di un potenziale inizio alla produzione per la serie dedicata a Constantine, che potrebbe dare il via ai lavori già nei primi mesi del 2023, con la speranza di iniziare le riprese nello stesso anno. È stato anche riferito che i produttori dello show hanno già esplorato i luoghi in cui sperano di girare. Dunque le cose sono più concrete di quanto possa sembrare.

David Zaslav ha recentemente rivelato che è in atto un piano decennale per la DC, volto a creare un universo sullo stile di quello Marvel, con Greg Berlante che potrebbe diventare il Kevin Feige della Warner. Staremo a vedere cosa accadrà.