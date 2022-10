Constantine: che fine farà la serie di JJ Abrams dopo il sequel con Keanu Reeves?

Il mese scorso riportiamo la notizia secondo cui Warner aveva cancellato Constantine e Madame X, due serie che erano in sviluppo agli studi per mano di J.J. Abrams. Ebbene, secondo gli ultimi aggiornamenti in merito offerti dall'Hollywood Reporter, pare che Constantine sia ancora in vita e verrà proposto e venduto da Warner ad altre piattaforme.

Le fonti dell'Hollywood Reporter, infatti, affermano che il reboot di Constantine di J.J. Abrams è ancora vivo alla Warner Bros. Il progetto era stato apparentemente scartato in favore di Constantine 2 con Keanu Reeves a settembre, anche se ora le fonti riferiscono che lo studio sta ancora acquistando la serie per produrla su altre piattaforme di streaming. Il rapporto indica anche che il film di Zatanna, sempre prodotto da Abrams, sarà venduto ad altre piattaforme di streaming dopo essere stato inizialmente pianificato per un'uscita su HBO Max.

Dato che la Warner ha una solida relazione con Netflix nel campo degli adattamenti dei fumetti, sia con The Sandman che con Lucifer, sembra possibile che possa vendere il reboot di Constantine di J.J. Abrams proprio al colosso dello streaming. Tuttavia, dato che lo show dovrebbe far parte dell'universo di Justice League Dark pianificato dal produttore, l'acquisizione dei diritti della serie da parte di Netflix potrebbe mandare all'aria i piani se non dovesse accettare gli altri progetti ambientati in tale universo, tra cui il film su Zatanna scritto da Emerald Fennell.

Come accennato prima, nel frattempo, Keanu Reeves tornerà nei panni del protagonista dopo aver lottato per decenni per poterlo fare. Negli ultimi anni, infatti, l'attore aveva parlato a Variety, Esquire e Stephen Colbert, affermando il suo desiderio di interpretare di nuovo il ruolo, e dicendo di aver provato a far sì che accadesse ma senza successo. Nel 2020 è però arrivato il primo segnale interessante: Peter Stormare, che interpretava Lucifero nell'originale, ha pubblicato un post su Instagram a Novembre di quell'anno in cui diceva che sarebbe arrivato un sequel. La Warner Bros. non ha però proferito parola quando sono state poste delle domande in merito.

Constantine 2 sarà diretto ancora una volta da Francis Lawrence, mentre Akiva Goldsman sta scrivendo la sceneggiatura e producendo insieme a J.J. Abrams e Hannah Minghella.