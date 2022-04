Constellation: Jonathan Banks e Noomi Rapace nella nuova serie sci-fi di Apple

Come riportato da Deadline, Jonathan Banks e Noomi Rapace saranno i protagonisti di una nuova produzione seriale targata Apple per il servizio streaming Apple TV+. Dopo il rinnovo di Scissione, un'altra serie di stampo fantascientifico è in arrivo per il colosso della tecnologia. Intitolata Constellation, vedrà alla regia Michelle MacLaren.

In questo nuovo show targato Apple, che arriva dopo l'annuncio di Shrinking con Harrison Ford, Noomi Rapace interpreterà Jo, una donna che torna sulla Terra dopo un disastro avvenuto nello spazio, scoprendo però che dei pezzi importanti della sua vita sembrano essere scomparsi. La serie, ricca di azione, esplora gli angoli più oscuri della psicologia umana e la disperata lotta di una donna che va alla ricerca della verità sulla storia nascosta dei viaggi nello spazio; tutto questo per recuperare ciò che ha perso.

Nella serie Banks interpreterà il ruolo di Henry, un fisico vincitore del premio Nobel. Le risposte alla sua scoperta segreta sono protette da Jo sulla stazione spaziale internazionale... almeno fino a quando torna sulla Terra.

Nel team di produzione di Constellation troviamo David Tanner (Small Axe), Tracey Scoffield (Small Axe), Caroline Benjo (No Man’s Land), Simon Arnal (No Man’s Land), Carole Scotta (No Man’s Land) e Justin Thomson (Liaison).

In questi giorni potete leggere sulle nostre pagine la recensione di Lamb, che vede Noomi Rapace protagonista di una storia piuttosto grottesca; la pellicola diretta dall'esordiente Valdimar Jóhannsson è attualmente nelle sale italiane.

Per quanto riguarda Banks, questo mese lo rivedremo nella sesta stagione di Better Call Saul, la cui prima parte esordirà su Netflix il 19 aprile prossimo.