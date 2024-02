Constellation, il regista sicuro: 'Jonathan Banks è perfetto per questa serie tv'

Jonathan Banks è conosciuto soprattutto per la sua memorabile performance nei panni di Mike Ehrmanthraut in Breaking Bad e Better Call Saul. La regista Michelle McLaren, che aveva già lavorato con lui nello show di Vince Gillian, non ha mai avuto dubbi: l’attore sarebbe stato perfetto nella serie Constellation.

La nuova serie sci-fi targata Apple TV+, che ha fatto il suo debutto la scorsa settimana, vede oltre a Banks anche Noomi Rapace come protagonista di Constellation e promette di essere un thriller psicologico a tutti gli effetti. Alla vigilia della sua anteprima sul piccolo schermo la regista conferma la sua stima per Jonathan: “La cosa che so di Banks è che può fare qualsiasi cosa se vuole farlo, quindi la questione è sempre stata: a lui piacerebbe questa parte?”

Intervistata da ComicBook.com la regista prosegue affermando: “Quando ho letto il copione ho pensato che sarebbe stato perfetto perché il nuovo personaggio è diverso da quelli che ha interpretato in passato. Pensavo che a Jonathan potesse piacere quell’interpretazione e infatti ha detto di sì in meno di 24 ore.” e conclude ribadendo la sua stima per l’attore “È fantastico lavorare con lui; ha l’energia di un ventenne e si lancia sempre oltre gli schemi, è fantastico averlo sul set”. Nonostante la sua invidiabile energia da ventenne, Jonathan Banks ha da poco spento 77 candeline e può vantare una carriera costellata da grandissimi successi.

Ma di cosa tratta Constellation?

La serie racconta la storia di Jo (Noomi Rapace) un’astronauta che torna sulla Terra dopo un anno trascorso all’interno della Stazione Spaziale Internazionale e scopre che alcuni aspetti della sua vita sono inspiegabilmente diversi da quelli che ricordava.