Conta su di me: il film con Morgan Freeman diventa una serie TV prodotta da Lebron James

Deadline riporta che The CW ha dato il via allo sviluppo di una serie TV basata su Conta su di me (in originale Lean On Me), film del 1989 con protagonista Morgan Freeman. La serie, che questa volta avrà un personaggio femminile come protagonista, sarà prodotta dalla superstar NBA Lebon James e ambientata nella sua città natale, Akron.

Si occuperà della sceneggiatura dello show Wendy Calhoun, che figura come produttrice al fianco di James & Maverick Carter della SpingHill Entertainment, John Legend, Mike Jackson, Ty Stiklorius e Warner Bros TV.

La serie è descritta come segue: "Quando la giovane e vivace insegnate di colore Amarie Baldwin diviene direttrice di una scuola pubblica ad Akron, Ohio, deve impegnarsi per trasformare un pessimo campus in un'oasi urbana. In un periodo in cui educazione e scuola sono una questione di vita o di morte, Amarie dovrà gestire un sistema disfunzionale che metterà a prova il suo carattere, la sua vita amorosa e la sua famiglia. Riuscirà a tenere sotto controllo la situazione per incarnare un leader emotivo che possa sollevare un'intera comunità?"

Diretto da John G. Avildsen (Rocky), il film originale vede Freeman nei panni di Joe Louis Clark, un preside di High School che vuole a tutti costi aiutare i suoi studenti a superare dei test per evitare che la scuola sia rilevata dallo stato del New Jersey. Leaon On Me è basata sull'omonima canzone di Bill Withers e negli anni si è affermato come un dramma ispirazionale di successo.