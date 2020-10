Conte chiama Chiara Ferragni e Fedez: 'fate capire ai giovani di usare la mascherina'

Telefonata a sorpresa per i Ferragnez. Nella serata di ieri Fedez attraverso il proprio account ufficiale Instagram ha svelato che il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è messo in contatto con loro allo scopo di sensibilizzare i giovani sull'uso della mascherina.

Il rapper ha definito la telefonata "molto inaspettata". "Siamo stati messi in contatto con il presidente del Consiglio Conte che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie: se queste stories, anche in piccolissima parte riusciranno a essere utili, io non posso che esserne contento. Ci è stato chiesto un aiuto sull'esortare la popolazione, soprattutto quella più giovane, a utilizzare la mascherina" ha continuato l'ex giudice di X-Factor, che nelle proprie Storie Instagram ha immediatamente invitato i suoi follower ad usare la mascherina quando si è all'aperto ed al chiuso, allo scopo di ridurre le infezioni provocate dalla seconda ondata di Coronavirus che sta attraversando l'Italia.

"Ci troviamo in una situazione molto molto delicata e l'Italia non si può permettere nella maniera più assoluta un nuovo lockdown. Il destino e il futuro dell'Italia è nelle mani della responsabilità individuale di ognuno di noi. Con un semplice gesto potremo evitare lo scenario tra i più brutti che abbiamo vissuto negli scorsi mesi. Mi raccomando ragazzi, utilizzate la mascherina" ha continuato Fedez, il cui video è diventato immediatamente virale ed è stato ripreso anche da altri VIP.

Il presidente Conte, quindi, ha deciso di rivolgersi a due dei personaggi più amati e seguiti dai giovani italiani, con la speranza che la loro popolarità e visibilità possa spingere sempre più ragazzi a capire perchè è estremamente importante usare i dispositivi di protezione individuale.

I Ferragnez hanno lanciato una raccolta fondi per il Coronavirus nel bel mezzo della prima ondata. La raccolta è servita a creare nuovi posti in terapia intensiva all'ospedale di Milano. I due sono in attesa di un nuovo figlio, come confermato da Leone su Instagram.