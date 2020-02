Continua la Baby Yoda mania: preordinatili le maglie targate Funko! POP

In attesa del merchandise ufficiale della House of Mouse, in molti stanno proponendo la propria linea di gadget ispirati all'adorabile mascotte di The Mandalorian e tra le tante non poteva certo mancare la Funko! POP: l'azienda tanto cara ai collezionisti ha creato una speciale linea di magliette, già preordinabili su Amazon.

La notizia della nuova linea d'abbigliamento risale a qualche giorno fa, ma adesso sono stati svelati anche i prezzi degli articoli e poterli sfoggiare non sarà appannaggio di pochi: al prezzo di 14,99 dollari (13,50 euro) tutti potranno avere la propria t-shirt del piccoletto verde.

In calce troverete l'intera linea e il dettaglio dei modelli, che però sono solo preordinabili nel link riportato nella fonte in basso, mentre saranno ufficialmente disponibili solo dal 15 aprile.

Ad oggi le maglie sono acquistabili solo sul marketplace statunitense, ma siamo fiduciosi che presto arriveranno anche su quello italiano.

I modelli disponibili e raffiguranti Baby Yoda sono quattro: la gialla "Small but Mighty", la nera "Too Cute", la viola "Work Hard, Sleep Harder" e infine la blu "Wanted Bounty".

Ma questo è solo l'ultimo dei gadget disponili: scoprite il pupazzo a grandezza originale, lo zaino a tema e il tenerissimo peluche targato Build-a-Bear.