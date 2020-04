Continua a crescere il cast del reboot di Gossip Girl: arriva Savannah Smith

Nel cast del reboot di Gossip Girl di HBO Max continuano gli arrivi: ad aggiungersi questa volta è l'attrice Savannah Smith, alla sua prima prova sullo schermo.

Con l'arrivo di Thomas Doherty e gli altri attori annunciati il mese scorso, sembrava proprio che il giovane cast del reboot di Gossip Girl fosse al completo, ma abbiamo appurato oggi che non è così.



Questa volta è il nome di Samantha Smith ad aggiungersi alla lista: questa sarà la prima apparizione sullo schermo per Smith, studentessa di recitazione alla Tisch School of the Arts della NYU, ma non vi sono ancora dettagli sul ruolo che ricoprirà. L'unica cosa che si sa al momento è che dovrebbe interpretare una delle ragazze popolari dell'Upper East Side.



Del vecchio cast, per ora, è stata confermata solo Kristen Bell, ce tornerà in qualità di voce narrante.



L'inizio della produzione del reboot di Gossip Girl è stato temporaneamente rimandato a causa dell'attuale emergenza sanitaria globale, e con l'incertezza che regna sovrana di questi tempi, non si sa ancora quando potranno effettivamente cominciare i lavori.



Alla serie parteciperanno anche i creatori dello show originale, Josh Schwartz e Stephanie Savage, in qualità di produttori esecutivi, a cui si uniranno Leslie Morgenstein, Gina Girolamo e Lis Rowinski, più Joshua Safran che si occuperà anche della sceneggiatura.